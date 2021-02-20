اليوم السابع
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ضبط أدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بالقليوبية

السبت، 20 فبراير 2021 11:42 ص
ضبط أدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بالقليوبية أدوية مجهولة المصدر ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط أدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بالقليوبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة ، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية ، تمكنت من ضبط (شخص، مقيم بمحافظة المنوفية) حال استقلاله سيارة بطريق شبرا/ بنها الحر وعثر بحوزته على (عدد 40 ألف قرص مجهول المصدر – قطعة من مخدر الحشيش – سيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص مجهولة المصدر بقصد الإتجار والمواد المخدرة والسيجارة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى فى الإتجار بتلك الأقراص، وهاتفى المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته .

 

 

 

 


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