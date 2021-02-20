شعبة الذهب تكشف أسباب هبوط المعدن الأصفر عالميا وتوقعات الأسعار

كتب إسلام سعيد

كشف إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر الذهب ينخفض مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يرتفع أربع نقاط أساس إلى 1.25% وهو أعلى مستوى منذ مارس فيما تخطى نظيره لأجل 30 عام مستوى 2%.

وأكد أن الأسبوع المقبل سيحاول المعدن الأصفر تعويض خسائره التى مُنى بها على مدار تعاملات هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الذهب قد يرتفع مجددا فى التعاملات لكن لن يكون ارتفاعا كبيرا فى ظل استمرار المضاربة ومع العائد القوى للسندات الأمريكية.

وتابع، لـ"اليوم السابع"، أن جاذبية السندات لا تزال تؤثر على قرارات المستثمرين، وكذلك لأن الدولار يشهد انتعاشة جزئية ومن ثم تكاليف حيازة الذهب قد تكون أعلى بقليل، لافتاً إلى أن المستثمر يسعى إلى تحقيق مكاسب أضمن من خلال اللجوء إلى السندات الأمريكية، والتى سجلت عائدات هى الأفضل تقريبا منذ فبراير 2020، وهذا مناخ بالنظر إليه كصورة عامة سيدعم هبوط الذهب، لكن إجمالا سيحاول المعدن الأصفر تعويض هذه الخسائر، مدعوماً بغموض كبير يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمى فى ظل أزمة فيروس كورونا.