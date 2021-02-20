شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة و1254 قضية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1254) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (68,72 طن " لحوم ومصنعاتها " غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ومعبأة داخل عبوات وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ اللحوم "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (2,1 طن "مقطعات وهياكل دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً طرحها للبيع والتداول يالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (108 طن "مخللات " غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية – 3 طن ملح طعام مجهول المصدر) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك معمل مخللات "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (45 طن "مخللات " معبأة داخل براميل غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (13,2طن " ملح سياحات " غير صالح للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية - 2,4 طن "زيت طعام بدون مستندات "مجهول المصدر") .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، و ضبط (24,9 طن " دهانات حوائط " – 4000 لتر "تنر" بدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة البويات "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود عن ضبط (25 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، و ضبط (4,85 طن "أسمدة زراعية " محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج.