"شباب بتحب مصر" تشارك بالمنتدى العالمى الثالث للأمم المتحدة للعلوم

كتبت ــ أسماء نصار

شارك أحمد فتحى، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر ، بدعوة من منظمى منتدى الأمم المتحدة المعني بالسياسات العلمية (SPBF)، بإلقاء تعقيب على جلسة إدارة المخاطر "المارين" للحد من المخاطر والوقاية من النفايات البحرية والجسيمات البلاستيكية.

وستشمل هذه الجلسة إطلاق المرحلة الأولى من الشراكة العالمية بشأن المنصة الرقمية للنفايات البحرية، والتي تهدف لتسهيل تنسيق إجراءات أصحاب المصلحة المتعددين، من أجل القضاء على المدى الطويل من النفايات والجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المحيطات، باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي، وكذلك رسم خرائط البيانات والوظائف متعددة الطبقات.

وتناول التعقيب موضوعين هامين، الأول هو التقدم المحرز في مصر لملف النفايات بإصدار قانون المخلفات من مجلس النواب في أكتوبر 2020، وهو وسيلة لتشجيع الحكومات على مستوى العالم للمزيد من العمل على الحد من استخدام البلاستيك، حيث تضمن القانون فقرة كاملة عن البلاستيك ذو الاستخدام الأحادى.

وكانت تلك الخطوة وليدة عدة زيارات من جهة المؤسسة لمجلس النواب، بجانب مجهودات كبيرة من الجهات المعنية مثل وزارة البيئة والتنمية المحلية، وأيضا بالإضافة لمجهودات مؤسسات المجتمع المدني.

ووجهت رسالة واضحة مفادها كيف نبنى القدرات للعاملين بقطاع السياحة في المناطق الساحلية للحد من المخلفات التي تصل المحيطات والبحار.

وأخيرا.. تناول ملف المستثمرين والهيئات المانحة التي تعمل في مجال البيئة، مع وجود جائحة كورونا، وتوقفها عن دعم الأنشطة التي تعمل على جمع المخلفات البلاستيكية، لابد من وجود عوامل تحفيزية من أجل حث الشركات والمؤسسات هذه للحد من هذه النفايات.

وانعقدت الجلسة بمشاركة أبرز المتحدثين، وهم "Keriako Tobiko" سكرتير مجلس الوزراء بوزارة البيئة والغابات بكينيا، و"Satoru Lino" نائب مدير مكتب البيئة البحرية بوزارة البيئة اليابانية، و"Leticia Carvalho" رئيس فرع المياه العذبة والبحرية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و"Heidi Savelli" مسؤولة إدارة برنامج الشراكة العالمية للقمامة البحرية ( UNEP)، و"Juan Bofill" مهندس أول في قسم إدارة المياه ببنك الاستثمار الأوروبي، و"Patrick Labat" نائب الرئيس التنفيذي الأول لشمال أوروبا بفيوليا، وأيضا "Gabriel Thoumi" مدير برنامج البلاستيك والأسواق المالية لمؤسسة (Planet Tracker)، و"Melissa Wang" كبيرة علماء منظمة السلام الأخضر الدولية، "Tina Ngata" مدافعة عن حقوق البيئة والسكان الأصليين وممثلة المجموعات النسائية الرئيسية، بالإضافة إلى "Nicholas Holmes" رئيس قسم التكنولوجيا للحكومة العالمية وشركات (IBM Cloud) والبرامج المعرفية، و"Jacqueline McGlade " المؤلف الرئيسي للتقييم العالمى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن النفايات البحرية والجسيمات البلاستيكية الدقيقة، و"Saiful Ridwan" رئيس حلول المشاريع ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، "Audrey Hasson" رئيس المكتب الأوروبى لمنظمة (GEO Blue Planet).