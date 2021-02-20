سوريا تنفى وجود بند سرى فى عملية تبادل الأسرى الآخيرة مع إسرائيل

كتب محمد جمال

نفت دمشق ما تداولته وسائل إعلام حول وجود بند سرى فى عملية التبادل الأخيرة التي أسفرت عن تحرير عدد من الأسرى السوريين مقابل فتاة إسرائيلية، ونقلت وكالة سانا عن مصدر إعلامى نفيه "لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود بند سرى في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلى إلى جانب المناضلة نهال المقت"، بحسب وكالة الأنباء السورية.

وقال المصدر إن "ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال الإسرائيلى هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية"، وأضاف أن سوريا "كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها"

ونقلت سانا عن المصدر أن "وسائل الإعلام التي تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه صفات إنسانية يفتقدها بدليل احتلاله الأرض العربية وتشريد شعبها ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والسوري واللبناني"