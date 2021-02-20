سعر الدولار اليوم السبت 20-2-2021 بالبنوك المصرية

كتبت ــ ريهام الباشا

استقر سعر الدولار اليوم السبت 20-2-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، توقف الدولار الأمريكي أمس الجمعة لالتقاط الأنفاس بعد أن سجل أكبر خسارة في عشرة أيام إذ أثرت سلبا بيانات لسوق العمل الأمريكية مخيبة للتوقعات على التفاؤل حيال تعاف سريع من جائحة كورونا.

وواصل الدولار مخالفة دوره التقليدي كعملة ملاذ آمن، لينزل انسجاما مع أداء الأسهم الأمريكية أثناء الليل بعد زيادة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية تسببت في تثبيط توقعات اقتصادية.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة



15.61 جنيه للشراء .

15.71 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.60 جنيه للشراء .

15.70 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.