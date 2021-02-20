اليوم السابع
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السبت، 20 فبراير 2021 12:00 ص
خالد صلاح
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سحابة ترابية تخنق عاصمة السنغال وتعطل صيد الأسماك

السبت، 20 فبراير 2021 12:00 ص
سحابة ترابية تخنق عاصمة السنغال وتعطل صيد الأسماك سحابة ترابية _ صورة أرشيفية
دكار (رويترز)

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غطت سحابة ترابية حملتها رياح جافة من الصحراء مناطق شاسعة فى غرب ووسط أفريقيا مما تسبب فى انخفاض الرؤية وشعور السكان بالاختناق وتعطل الصيد فى دكار عاصمة السنغال.

وفى كل عام تهب رياح صحراوية جافة محملة بالأتربة وتغطى كثيرا من غرب أفريقيا وخليج غينيا. وتحدث الظاهرة السنوية المعروفة باسم موسم الهرمتان فى الفترة بين نوفمبر ومارس.

وقالت خوديا ناديايى التى تبيع السمك فى سوق بدكار "من معهم صغار مثلى يعانون من متاعب صحية ولم يتجاوزوا عامهم الأول لن يمكنهم العمل بارتياح ... لم أستطع العمل أمس بسبب التراب، اضطررت للعودة إلى البيت".

وغطى الضباب عاصمة السنغال منذ بداية الأسبوع مما دفع وزارة البيئة لتحذير السكان من أخطاره على الصحة.

 

 


سحابة ترابية

عاصمة السنغال

صيد الأسماك

وسط أفريقيا

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