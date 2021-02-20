اليوم السابع
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سؤال ضابط التحريات فى واقعة انتحال سيدة صفة موظفة لسرقة المساكن بالأميرية

السبت، 20 فبراير 2021 12:00 ص
سؤال ضابط التحريات فى واقعة انتحال سيدة صفة موظفة لسرقة المساكن بالأميرية حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأميرية باستدعاء ضابط التحريات، لسؤاله فى واقعة ضبط ربة منزل انتحلت صفة موظفة بالشئون الاجتماعية، لسرقة المشغولات الذهبية من الشقق السكنية.

تبين من تحريات المباحث الجنائية، أن المتهمة اتخذت من دائرة قسم الأميرية مكانا لها لمزاولة نشطاها الاجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت نيابة الأميرية، أمرت بحبس المتهمة احتياطيا فى اتهامها بانتحال صفة موظفة بالشئون الاجتماعية لسرقة المشغولات الذهبية من داخل الشقق وارتكاب 5 وقائع، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية  المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ( ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية – لها معلومات جنائية )، وبحوزتها ( سلسلة ذهب، هاتف محمول، مبلغ مالي ).

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) بأسلوب "المغافلة" عقب إخبارها بأنها موظفة بالشئون الاجتماعية وإيهامها بقدرتها على صرف معاشات شهرية لها.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكاب (4 جرائم سرقة بذات الأسلوب ).

وتم بارشادها ضبط مبلغ مالي من متحصلات جرائم السرقة بمسكنها، وأضافت بإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمة واتهموها بالسرقة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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