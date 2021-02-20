اليوم السابع
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روسيا: مفاوضات مع عدة شركات لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" بالنمسا

السبت، 20 فبراير 2021 06:22 م
روسيا: مفاوضات مع عدة شركات لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" بالنمسا سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/

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أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى، كيريل دميترييف، السبت، أن روسيا تجرى مفاوضات مع عدد من الشركات النمساوية من أجل تصنيع لقاح "سبوتنيك V" هناك.

وقال دميترييف لإذاعة " o1" النمساوية: "توجد فى النمسا واحدة من أفضل شركات الأدوية فى العالم. نحن بالفعل نجرى مفاوضات مع عدد من الشركات النمساوية، ونرغب فى إقامة شراكة فى الإنتاج مع النمسا، بما فى ذك، تصدير اللقاح من النمسا للدول الأخرى"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتابع: "نرى دعمًا من النمسا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا" للّقاح الروسي، مضيفا: "يشدد السياسيون فى هذه البلدان على ضرورة وجود خيار أمام الناس حول أى لقاح ينتقون".

 


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