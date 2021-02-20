رفع 33 ألف طن قمامة بمقلب بركة السبع و30 ألفا من طوخ طنبشا بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن العمل جاري على قدم وساق لرفع كافة التراكمات من بمقلب بركة السبع العمومي، حيث تم رفع 33 ألف طن قمامة من إجمالي 150 ألف طن حتى الآن وتم نقلهم الي المدفن الصحي بالسادات بعد معاناة الأهالي لسنوات طويلة من الروائح الكريهة والأدخن ، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من نقل كافة تراكمات المقلب خلال أسبوعين، وعقب الانتهاء منه سيتم إنشاء محطة وسيطة ثابتة بتكلفة 30 مليون جنيه تخدم أهالي مركز ومدينة بركة السبع.

وأكد المحافظ، أنه تم رفع 30 ألف طن تراكمات قمامة من مقلب طوخ طنبشا وذلك منذ تدشين بدء رفع تراكمات القمامة بالمقلب الأسبوع الماضي بتكلفة إجمالية تقدر بـ (15) مليون جنيه ، مؤكداً علي العمل مستمر بالتوازي مع رفع تراكمات مقلب بركة السبع العمومي ، وسيتم الانتهاء من المقلبين في أوائل الشهر القادم ، وعقب الانتهاء من مقلب طوخ طنبشا سيتم البدء في رفع كافة التراكمات من مقلب كفر هلال وذلك في غضون 10 أيام فقط بإجمالي 150 ألف طن وبتكلفة 15 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منه في أوائل شهر أبريل القادم .

وأشار محافظ المنوفية، إلى الانتهاء من رفع كافة تراكمات القمامة من مقلب تلا العمومي بإجمالي 200 ألف طن وبتكلفة 20 مليون جنيه ، مشيراً أنه سيتم عمل محطة وسيطة ثابتة بالمقلب بتكلفة 30 مليون جنيه تخدم أهالي مركز ومدينة تلا ، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لرفع كافة مقالب القمامة علي مستوى المحافظة وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من المخلفات والاستفادة القصوى منها بما يعود بالنفع الاقتصادي والبيئي.

وأضاف المحافظ، أنه تم رفع أكثر من 73 ألف طن تراكمات قمامة خلال الشهر الماضي ، حيث شهدت مراكز ومدن المحافظة عدة حملات مكثفة للنظافة ورفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم في الفترة من 20 يناير الماضي وحتى الآن .

و شدد محافظ المنوفية، على القائمين بتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من إزالة كافة المخلفات وفق الجداول الزمنية المقررة ، مؤكداً على أن عملية إزالة المقالب تهدف إلي الحفاظ علي البيئة عن طريق الحد من إنبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات والحفاظ علي صحة المواطنين وسلامتهم فضلا عن الحفاظ علي المظهر الحضاري.