رجل يتهم زوجته بالنشوز: حاولت التخلص مني برفقة صديقها لاعتراضي على تصرفاتها

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعي فيها خروج زوجته عن طاعته، واتهمها بتعنيفه، بسبب اعتراضه على تصرفاتها غير الأخلاقية، كما اتهمها بملاحقته برفقة أحد أقاربها، والتهديد بقتله، وحرمانه من ابنه.

وقال:" زوجتي غير أمينة على حضانة طفلى، حتي عائلتها قاطعتها ورفضوا استقبالها بمنزلهم بسبب سلوكها، وبعد صبري عليها طالبت بالخلع، بعد أن وضعت يديها على تحويشه عمري".

وأشار الزوج:" كنت أعمل ليلا ونهارا فى أكثر من وظيفة، سافرت وتغربت طوال سنوات من أجلها، حتي أوفر لها مستوي معيشي لائق، ولكنها خانتني، واستولت على ممتلكاتي، وتسببت فى فضحي بعد أن علم الجميع بأفعالها التى لا يقبلها رجل على نفسه، وجعلت صورتى غير لائقة، بخلاف إضرارها بطفلى، وتهديدي برفقة بلطجية بالتخلص مني ".

وتابع الزوج "خ.أ " بدعواه أمام محكمة الأسرة :"رفضت عائلة زوجتي التدخل، واستمرت ابنتهم فى مرافقة أصدقائها رغم تسببهم فى تدمير حياتنا، بخلاف علاقتها مع أحد أقاربها وحديثهم بشكل مخل، وهو ما دفعني لطلب الطلاق منها بشكل ودي، فساومتني على مبالغ مالية بخلاف ما استولت عليهم خلال زواجنا، مقابل الحضانة، وعندما رفض بدأت تهديدي بالخارجين علي القانون ".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.