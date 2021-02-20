رئيس مدينة المحلة بالغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش بحر شبين.. صور

الغربية - عادل ضرة

تفقد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أعمال تطوير منطقة كورنيش بحر شبين بنطاق حى ثان المحلة، رافقه محمد صلاح السكرتير العام لمجلس المدينة، ومجدى أبو الفتوح نائب رئيس المدينة ، أحمد المغاورى سليمان رئيس حى ثان المحلة .

ووجه رئيس المدينة خلال الجولة القائمين عن أعمال التطوير بسرعة إنجاز الأعمال الحالية فى المنطقة الممتدة بداية من مسجد الدعوة الإسلامية حتى نهاية شارع نادى الصيد

وشهدت هذه المنطقة أعمال تدبيش للكورنيش بالمنطقة الأولى الواقعة بين مسجد الدعوة الإسلامية حتى كوبرى الرباط والمنطقة الثانية الواقعة خلف نادى الصيد.

كما تم عمل أعمدة خرسانية على الكورنيش وإقامة سور وصب طريق الممشى الجانبى ، كما تم رصف شارع نادى الصيد من أمام محطة المياه حتى نهاية نادى الصيد ومن المنتظر أن تستكمل الأعمال برصف منطقة الكورنيش بالكامل وعمل استراحات وتركيب انترلوك للأرصفة وتركيب إنارة ليد حديثه وتحويل الموقع إلى متنفس للأهالى .



تدبيش الكورنيش



رئيس مدينة المحلة يتابع اعمال تطوير الكورنيش