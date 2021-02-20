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رئيس غينيا يؤكد للرئيس السيسي التقدير الكبير لمصر ودورها الرائد فى أفريقيا

السبت، 20 فبراير 2021 08:59 م
رئيس غينيا يؤكد للرئيس السيسي التقدير الكبير لمصر ودورها الرائد فى أفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  بأن رئيس غينيا بيساو أكد خلال الاتصال حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، وتقدير غينيا بيساو الكبير لمصر ولدورها الرائد فى القارة الأفريقية نحو تلبية تطلعات شعوبها فى التنمية والازدهار، خاصةً فى ضوء مساهمتها الفعالة فى دفع جهود العمل الأفريقى المشترك، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية، وصون السلم والأمن القاري

 

من جانبه، أشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، مؤكدًا دعم مصر لغينيا بيساو فى كافة المجالات بما يلبى تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار.

 

كما تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم التوافق على تفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والعمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين، ودعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء فى غينيا بيساو، بما يمكنها من إرساء دعائم مؤسسات الدولة، ومواجهة التحديات الأمنية التى تشهدها المنطقة.


السيسي

افريقيا

غينيا بيساو

التحديات الامنية

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