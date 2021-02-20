رئيس جامعة حلوان: امتحانات الفصل الدراسى الأول بموعدها وتنطلق السبت المقبل

كتب ــ محمد صبحى

قال الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستنطلق بجامعة حلوان يوم السبت المقبل وفق الموعد المحدد من قبل لجنة إدارة أزمة كورونا بعد قرار مد إجازة منتصف العام أسبوعا.

وأضاف الدكتور ماجد نجم فى تصريحات صحفية على هامش احتفالية وضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية، أن الجامعة ستطبق كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتحقيق التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق كافة إجراءات العام الماضى المطبقة خلال امتحانات طلاب الفرق النهائية بالصيف الماضى.