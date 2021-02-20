اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان: امتحانات الفصل الدراسى الأول بموعدها وتنطلق السبت المقبل

السبت، 20 فبراير 2021 10:07 ص
رئيس جامعة حلوان: امتحانات الفصل الدراسى الأول بموعدها وتنطلق السبت المقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب ــ محمد صبحى

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قال الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستنطلق بجامعة حلوان يوم السبت المقبل وفق الموعد المحدد من قبل لجنة إدارة أزمة كورونا بعد قرار مد إجازة منتصف العام أسبوعا.
 
وأضاف الدكتور ماجد نجم فى تصريحات صحفية على هامش احتفالية وضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية، أن الجامعة ستطبق كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتحقيق التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق كافة إجراءات العام الماضى المطبقة خلال امتحانات طلاب الفرق النهائية بالصيف الماضى.
 
ومن المقرر أن يترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، وينعقد بمقر جامعة حلوان وذلك لمناقشة آليات امتحانات التيرم الاول ووضع تصور الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى.

التعليم العالى

امتحانات الفصل الدراسى الأول

وزير التعليم العالى

اجتماع الأعلى للجامعات

خالد عبد الغفار

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