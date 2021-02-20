رئيس بـ"ويليس تاورز واتسون": نعتمد الصفات الفردية للشخص فى العناصر البشرية

أكد حسن حلمى، رئيس الموارد البشرية بشركة "ويليس تاورز واتسون"، أن الشركة تعتمد فى تقييم العناصر البشرية بمراجعة الصفات الشخصية الفردية وكذا وضع أسس علمية وسيكولوجية لتقييم الاشخاص، لافتًا إلى أن آلية اختيار العناصر تقوم عن طريق السلوك ومعرفة الشخص العملية والاجتماعية.

وأضاف "حلمي" خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب لتوقيع برتوكول تعاون مع شركة" ويليس تاوزر واتسون"، أن التقرير النهائى للشخصيات يقوم بوضع تقرير يستخدم 108 عناصر للقياس التى تمثل السمات الشخصية لاختيار الاشخاص القيادية فى كافة المجالات.

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت بروتوكول تعاون مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة فى مجال الاستشارات والوساطة، لتقييم وتطوير القيادات الشبابية، ومثل التنسيقية فى التوقيع النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب والشركة، حامد مبروك، رئيس شركة ويليس تاورز واتسون فى مصر.

شارك فى المؤتمر، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدكتور فريد رئيس حزب المصرى الديمقراطى وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر وعدد من نواب التنسيقية بمجلسى النواب والشيوخ.

شركة ويليس تاورز واتسن هى شركة استشارات رائدة عالميًا ومتخصصة فى الوساطة والاستشارات وتعمل فى نحو 140 دولة حول العالم وتأسست فى 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف فى مكاتبها حول العالم.