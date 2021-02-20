رئيس أوكرانيا وزوجته يحييان ذكرى "أبطال المئة السماوية".. فيديو وصور

كتب محمد تهامى زكى

أحيا الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، وزوجته سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكى، الذكرى السابعة لذكرى أبطال المئة السماوية، اليوم السبت، حيث قام زيلينسكى، بوضع مصباحين أحمرين عند الصليب الذى نصب فى المكان الذى سقط فيه نشطاء "الميدان".

Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані.

Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому.

Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя.

Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України! pic.twitter.com/O6zvp8gTJ3 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2021

وقال زيلينسكى، عبر حسابه على تويتر: "لا يحق لنا نسيان أسماء جميع من قضوا فى الميدان، ولا يحق لنا عدم معرفة أسماء جميع المسؤولين عن ذلك، كما لا يحق لنا عدم بناء البلد الذى ضحوا بحياتهم من أجله، الذكرى الخالدة لجميع من سقطوا فى سبيل مستقبل أوكرانيا".



زيلنيسكى وزوجته

وتحيى أوكرانيا فى العشرين من فبراير سنوياً، ذكرى أبطال "المئة السماوية"، حيث تُقام فى البلاد مئات الأحداث التذكارية فى مختلف المناطق تكريماً لأبطال "ثورة الكرامة".



زيلنيسكى وزوجته أمام صور الضحايا

وتعد هذه الذكرى هى ذكرى لإحدى أسوأ صفحات التاريخ الأوكرانى، حيث الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن فى الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2014، التى بلغت ذروتها فى إطلاق النار على النشطاء غير المسلحين فى الميدان الأوروبى، فى شارع "انستيتوسكايا" وسط العاصمة الأوكرانية كييف.







