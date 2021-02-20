دعوى قضائية تتهم المؤسسة العربية المصرفية بالغش والتلاعب بأموال العملاء

كتب محمد أبو عوض

أحالت محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، دعوى قضائية، أقامها الموطن محمد ممدوح، والتى يختصم خلالها الممثل القانوني لبنك المؤسسة العربية المصرفية "abc"، ورئيس مجلس إدارته، ويتهمه بالتلاعب والاستيلاء والغش والخداع، بحسابه الشخصى على مبلغ 291 ألف جنيه مصري، و929 ألف و650 دولارا، إلى المحكمة الاقتصادية.

وكشفت أوراق القضية والتي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن محمد ممدوح، طالب المحكمة بإلزام المؤسسة العربية المصرفية، "abc"، برد جميع الأموال التي استولت عليها "طبقاً للدعوى" او ودائع بقيمتها وقت الرد مع كافة ثمارها وفوائدها من تاريخ استيلائه عليها بالغش والخداع و الطرق الاحتياليه حتى صدور الحكم بها، سواء بالعمله المصرية وهي 291 ألف جنيه مصري بفوائدها من تاريخ الإيداع حتى تاريخ الحكم بفائدة 20 %، ومبلغ و929 ألف و650 دولارا بفائده 7.5 % فائدة دولارية من تاريخ ربط الودائع وتجديداتها حتى تاريخ تسليمه لهذه المبالغ.

وطالب رافع الدعوى المحكمة بإلزام البنك بالتعويض عن جميع الأضرار التي سببها، وخطأه الجسيم وغشه الذي ادخله جراء تنفيذه الخدمات المصرفية، واستيلاؤه على المال بالغش والخداع واستخدام طرق احتياليه معقده وحرمانه من استثمار أمواله بالتعويض المادي مليون دولار امریکی، کون امواله في الودائع بذات العمله، والتعويض الادبي الذي لايقدر بمال يطالب بخمسمائة الف دولار طيلة زمن الاستيلاء على المال منذ 2006 وحتى تاريخ استيلاء على المال في 2009 حتى الآن 2019 مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .