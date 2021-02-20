دار الافتاء توضح حكم التأمين على سيارات النقل للحصول على تعويض

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، سؤالا هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالى فى حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟، وجاء رد الدار كالآتى:

التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو من باب التكافل الاجتماعي؛ لأنه فى حقيقته تبرعٌ وليس معاوضة، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ أن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت فى فتوى جديدة أنه يَحرُمُ الإجهاضُ بعد نفخ الروح فى الجنين، حيث قالت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يَحرُمُ الإجهاضُ بعد نفخ الروح فى الجنين إلا بمبرر طبى، يحذر من وقوع خطر على حياة الأم ببقائه".

من ناحية أخرى، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية لم تمنع تنظيمَ النسل باستخدام الوسائل اللازمة؛ ذلك إذا لم يقتدر الأب على توفير الحياة الكريمة لهم، وأضاف فيديو "موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أنه لا يوجد نص شرعى صحيح يمنع من ذلك، فعَنْ جَابِر بن عبد الله قَالَ: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ».. وقليل طيب فيه غناء، خير من كثير ضعيف لا يغني.