اليوم السابع
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دار الإفتاء: الرسول حذر من الكبر المانع عن سؤال أهل الذكر

السبت، 20 فبراير 2021 10:21 م
دار الإفتاء: الرسول حذر من الكبر المانع عن سؤال أهل الذكر دار الافتاء المصرية
كتب لؤى على

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نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، منشورا قالت فيه : "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".. مصطلح أصل له القرآن الكريم بوصفه ثقافة متأصلة داخل الحضارة الإسلامية الزاهرة.
 
وتابع المنشور، "فاسألوا أهل الذكر".. ثقافة تحترم التخصص، وتدعو إليه، ثقافة تحارب أدعياء العلم والمعرفة، في زمن اختلطت فيه كثير من الأمور. 
 
وأكد المنشور، ثقافة تنزل الناس منازلهم، ولا تجعل من العلم نهبة أمام كل من يستطيع تدبيج عبارات رنانة لا يتجاوز علمه بها طريقة كتابتها.
 
وأضاف المنشور، ولقد نبه صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني تنبيها دقيقا، حيث حذر من الكبر المانع من سؤال أهل الذكر فقال مستنكرا فعل أولئك الذين اجتهدوا بغير علم: " ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال".
 
وتابعت صفحة دار الإفتاء  ثقافة أهل الذكر أعم وأشمل من مجرد السؤال، إنها طريقة حياة، ومنهج حضارة يقوم على احترام العلم وجعله قيادة رشيدة في عالم لم يعد للكسالى أو المدعين مكان فيه.
 
 
 

دار الافتاء

فيس بوك

اهل الذكر

القران

فتاوى دار الافتاء

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