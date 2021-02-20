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فى 7 معلومات..

خطة السكة الحديد لمواجهة الباعة الجائلين والعقوبات فى مشروع القانون الجديد

السبت، 20 فبراير 2021 03:00 ص
خطة السكة الحديد لمواجهة الباعة الجائلين والعقوبات فى مشروع القانون الجديد السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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ناشدت وزارة النقل المواطنين التعاون مع هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات فى التصدى لظاهرة الباعة الجائلين بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجريم البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح من الهيئة وتغليظ العقوبات لتصل للحبس والغرامة.
 
ويقدم "اليوم السابع" فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن إجراءات السكة الحديد لمواجهة هذه الظاهرة والعقوبات الجديدة خلال التقرير التالى:
 
1ـ السكة الحديد دعت الركاب إلى الإبلاغ عن أى باعة جائلين يشاهدونهم فى المحطات أو القطارات
 
2ـ تخصيص خط ساخن برقم 15047 للإبلاغ عن الباعة الجائلين بالمحطات والقطارات
 
3ـ الإبلاغ عن الباعة الجائلين عبر إبلاغ مشرفى القطارات ونظّار المحطات
 
4ـ مجلس الوزراء تقدم بمشروع لقانون لمجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون السفر بالسكة الحديد رقم 1959 لمواجهة انتشار الباعة الجائلين بالمحطات والقطارات
 
5ـ مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة جاء بناءً على اقتراح وزارة النقل
 
6ـ مشروع القانون يجرم البيع بالمحطات أو القطارات بدون تصريح من الهيئة
 
7ـ مشروع القانون حدد عقوبة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 

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