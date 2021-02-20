خروج 17 من المصابين فى انقلاب حافلة بطريق حمام فرعون بعد تلقيهم العلاج

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، خروج 17 مصابًا فى انقلاب أتوبيس سياحى، أمس الجمعة، على الطريق الدولي بجنوب سيناء، وذلك بعد تلقيهم العلاج إلى مكان إقامتهم، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 19 شخصًا، بينهم جنسيات مختلفة من دول أوكرانيا وكازخستان وروسيا.

تلقى اللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب أتوبيس سياحي قادم من شرم الشيخ متجه إلى محافظة القاهرة، على بعد 40 كيلو مترا من مدينة أبو زنيمة بالقرب من منطقة حمام فرعون اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي وأسفر الحادث عن إصابة 19 شخصًا بينهم سائق الحافة ويدعى خالد حسين فؤاد و19 سائحًا من جنسيات مختلفة بينهم 6 من روسيا و2 من كازاخستان و2 من رومانيا و10 من أوكرانيا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وأوضح الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جرى الدفع 10 سيارات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي وإجراء كل الفحوصات الطبية من الكشف والفحص السريري والتحاليل والأشعة واتخاذ اللازم نحو تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين وتتراوح الإصابات ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح.



وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح له، أن 17 حالة خرجت من المستشفى وما زال 2 تحت الرعاية الطبية وحالتهم الصحية مستقرة.