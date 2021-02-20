اليوم السابع
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خالد العنانى: "العاملين بمرسى علم قالولى لم يزرنا وزير منذ 2007"

السبت، 20 فبراير 2021 10:29 م
خالد العنانى: "العاملين بمرسى علم قالولى لم يزرنا وزير منذ 2007" خالد العنانى وزير السياحة والآثار
ماجد تمراز

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قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن وزارة الصحة والسكان وفرت الأطقم الطبية فى المنافذ والمطارات السياحية وبخاصة فى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بناءً على طلب وزارة السياحة، لأن بعض السائحين تطلب دولهم تحليل pcr عند المغادرة، ولم يكن المكان الذى يشهد الفحوصات لائقا للسائحين.

 

وأضاف العنانى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «on»: «وفرنا مكان هيئة تنشيط السياحة الخاص بالوزارة مؤقتًا لعمل الفحوصات، لأنه مكان واسع ونظيف وحضارى حتى تستطيع، بناء على طلب تلقيته يوم السبت الماضي من النائبة نور علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية إذ أرسلت لى صور وفيديوهات لطوابير لم تعجبنى فقررنا نقل المقر إلى هيئة تنشيط السياحة في الغردقة».

 

وتابع: "السائح القادم إلى مصر يخضع للفحوصات في المطار، بعدها يقيم لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين، وقبل العودة إلا بلادهم، تطلب بعض الدول ألا يعودوا إليها إلا بعد الخضوع لفحص pcr، وبعض الدول تطلب فحص الأجسام المضادة، ووزارة الصحة تقدم الفحصين بسعر مخفض لتشجيع السياحة".

 

وحول شكاوى مدينة مرسى علم، قال: "زرتهم النهاردة والناس قالوا لي إن آخر وزير جالنا في عام 2007 وسمعت مشكلات 14 سنة في قعدة 4 ساعات، وكان لهم مطالب عديدة منها تواجد فريق طبي يجري فحوصات PCR عند المغادرة وسنتواصل مع وزيرة الصحة، لأن هذا الأمر يمثل عبئًا كبيرًا عليها، والوزارة لم تتأخر علينا في أي شيء أبدًا".


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السياحة في مصر

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وزير السياحة والآثار

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