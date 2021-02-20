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خارجية إيران: واشنطن لا تمتلك حق التفاوض بآلية 5+1 فى ظل استمرار العقوبات

السبت، 20 فبراير 2021 11:39 م
خارجية إيران: واشنطن لا تمتلك حق التفاوض بآلية 5+1 فى ظل استمرار العقوبات ايران وامريكا
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك حق التفاوض بآلية 5+1 فى ظل استمرار العقوبات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية أن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة لن تثنينا عن تعليق عمل المفتشين الدوليين.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف إن إيران "ستتراجع على الفور" عن الإجراءات المتعلقة ببرنامجها النووي عند رفع العقوبات الأمريكية، في تأكيد لموقف طهران من عرض واشنطن إحياء المحادثات، وقالت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أمس الخميس إنها مستعدة لإحياء اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذى تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب فى 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

 

 


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