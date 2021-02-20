حليف نتنياهو السابق يحذر من حملة إقالات حال فوزه فى الانتخابات

كتب- هاشم الفخراني

حذر بيني جانتس زعيم ائتلاف"أزرق أبيض'' وحليف نتنياهو السابق، من أنه إذا فشل حزبه في العودة إلى الكنيست خلال الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقيل وزراء قائمة الوسط من الحكومة.

وقال جانتس خلال مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية، إنه إذا لم يفوز حزب "أزرق- أبيض" في الانتخابات فإن نتنياهو في اليوم التالي سيقيل جميع وزراء الحزب ، ويطرد المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، ويمنع تعيين المدعي العام القادم أميت أيسمان، ويعين أمير أوهانا المنتمي لحزب الليكود كوزير للعدل.

ولفت جانتس، إلى أن قراره لدخول الحكومة يهدف إلى الحفاظ على الديمقراطية في مواجهة هجوم مستمر من قبل نتنياهو وحزبه الليكود.

وانتقد نتنياهو، في عدة لقاءات تلفزيونية المدعي العام الإسرائيلي، ماندلبليت، والنيابة العامة، مدعيا أنهم اختلقوا قضايا الفساد الثلاث التي يُحاكم فيها.

وسجري في إسرائيل انتخابات الكنيست الشهر المقبل، وتحديدا يوم 23 مارس المقبل، وسط توقعات بفوز حزب الليكود بـ29 مقعدا، ليشكل الحكومة المقبلة.