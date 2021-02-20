حبس عاطل لحيازته 75 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 75 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقn اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، اخطارا يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من القاء القبض على عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، عقب حيازته كمية من مخدر الحشيش ومحاولة ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 75 طربة من مخدر الحشيش تزن 8 كيلو جرا ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها على عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.