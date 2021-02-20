اليوم السابع
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جحود الأبناء.. أب يشتكى من اعتداء نجله عليه مع زوجته.. فيديو

السبت، 20 فبراير 2021 11:15 م
جحود الأبناء.. أب يشتكى من اعتداء نجله عليه مع زوجته.. فيديو أب بقرية ميت اسنا التابعة لمركز أجا
الدقهلية شريف الديب

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اشتكي أب بقرية ميت اسنا التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، من جحود ابنه عليه ورفضه مساعدته، وتطور الأمر إلي الاعتداء علي شقيقه، بالاشتراك مع زوجته وزوجة شقيقه الأخ.

وقال محمد محمد مطاوع، لـ"اليوم السابع": إن ظروفه المادية صعبة، حيث أنه مريض ولا يمتلك سوي معاشه فقط، وأكد بأن يحصل على ألف جنية، ويقوم بصرف العلاج منه هو وزوجته، ولدية 4 أبناء اثنين منهم يقومون بخدمته وتوفير العلاج له، ودفع مصاريف العلاج والجراحات التى أقوم به، واثنين آخرين لا يساعدوا حتى بشربة ماء، متابعا أن الاثنين متزوجين من اثنين أقارب، وكأنهم اتفقوا عليه.

وقال كنت احتاج عملية جراحية كبيرة وبتكلفة ضخمة، لم يقوموا بالمساهمة بأي أموال، على الرغم من أن الاول يعمل فى أحد الدول العربية، والثاني نجار موبيليا و له ورشه وميسور الحال، فطلبت من أولادي بعد أكثر من جلسة عرفية بأن يقوم كل واحد منهم بمساعدتي ودفع مبلغ 300 جنية شهريا، وتم الاتفاق على ذلك ولكن لم يلتزم أحد منهم بالدفع، على الرغم من أنهم جميعا يجلسون بمنزل باسمي وكل واحد له شقة بالمنزل، ولكنهم رفضوا مساعدتي.

وأوضح أن كانت هناك مشكلة نظرا لأن ابني علي يقوم يخدمني ومساعدتي، فاتفقوا على الانتقام منه، وأثناء معاتبة نجلي لحفيدي، تجمعوا عليه وقاموا بالاعتداء عليه داخل محله.

وأضاف أنه يريد بأن يتركوا المنزل ولا يدخلوه مرة أخري، ليقوم بتاجيره والاستفادة من إيجاره لإعانته على المعيشة هو وزوجته المسنة.

وأضاف بأن زوجات أبنائه قاموا بتحرير محضر ضد ابني الصغير، واتهموه بالزور، على الرغم من قيامهم بالاعتداء عليه وتحطيم محله. 

 


الدقهلية

جحود الأبناء

قرية ميت اشنا أجا

مأساة اب

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