تونس:725 إصابة جديدة و35 وفاة بفيروس كورونا

كتب: أحمد علوى

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الجمعة ، تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و719 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 725 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 226 ألفًا و740 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل شفاء 1580 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و895 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسا.