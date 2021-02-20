توقيع بروتوكول تحويل القنصلية الإيطالية ببورسعيد لمستشفى ومعهد صحى غدا

وأكد محافظ بور سعيد، أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في أعمال تطوير القنصلية الإيطالية، والاستفادة منها ليمثل صرح طبي على أعلى مستوى، مؤكدا أنه سيساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ببورسعيد، ويدعم التعاون مع الجانب الإيطالي.

وكان قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، إن تحويل مبني القنصلية الإيطالية إلي مستشفي يعد إضافة كبيرة لمنظومة الخدمات الصحية بالمحافظة، موكدًا أن المستشفي ستكون علي أعلي مستوي من الإمكانيات مع الحفاظ علي التراث المعماري والأثري الذي تتميز، مشيرًا إلى أنه وجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون الكامل من أجل انجاز ذلك الصرح الطبي الجديد.