توافد رؤساء الجامعات على جامعة حلوان لحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

كتب ـ محمد صبحى

بدأ رؤساء الجامعات الحكومية منذ قليل فى التوافد على مقر جامعة حلوان للمشاركة فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور محمد لطيف امين المجلس الأعلى للجامعات .

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020 /2021، وذلك بعد أن تم مد إجازة الفصل الدراسى الأول أسبوعا بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتطرق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى خلال الاجتماع إلى مناقشة رؤساء الجامعات حول استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول واستئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى إضافة إلى خطة الجامعات للوقاية من فيروس كورونا مع عودة الدراسة.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أوضحت أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى اجتماعها مساء السبت 13 فبراير 2021 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين:

- مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.

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- ‏-استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.

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- ‏تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.