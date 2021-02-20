تنفيذ 784 حكم قضائى وضبط 27 قضية تموينية بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان تضمنت الجهود ضبط 784 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 156 هارب من جنح الحبس الجزئي، وضبط 31 هاربا من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 407 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 187 محكوم عليهم في جنح المخالفات، وضبط 3 قضايا جنايات.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية، شملت 3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وتحرير 2 قضايا مخالفات المخابز البلدي، وتحرير 11 قضية عدم حمل شهادة صحية و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.