تنفيذ 13 مشروعا لإقامة موزعات كهرباء وإنشاء محطات جديدة بـ2 مليار جنيه بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك لبحث ومناقشة سبل الارتقاء بمنظومة الكهرباء بنطاق المحافظة والعمل على تحسين واستقرار التيار الكهربى.

وأطلع المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، محافظ الشرقية على خطة عمل قطاع الكهرباء وحجم المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وتمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ عدد 13 مشروعا ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط وإنشاء محطات محولات كهرباء جديدة بمختلف بقري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه، وذلك في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بالتعاون مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية قامت بوضع خطة عمل لتحسين التيار الكهربائي بكل مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع لتساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة والعمل على استقرار التيار الكهربي، مشيدا بمعدلات الأداء ونسب التنفيذ في مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها ومراعاتها للمواصفات الفنية والهندسية في التنفيذ.

حضر الاجتماع المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية وفتوح أبو عامر رئيس قطاعات الشؤون المالية والتجارية لقطاعات كهرباء الشرقية والمهندس على خلاف عضو مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء.