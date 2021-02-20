اليوم السابع
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تنفيذ أعمال الصيانة بمنطقة اللسان برأس البر تمهيدًا لإعادة فتحها للمواطنين.. صور

السبت، 20 فبراير 2021 05:25 م
تنفيذ أعمال الصيانة بمنطقة اللسان برأس البر تمهيدًا لإعادة فتحها للمواطنين.. صور أعمال الصيانة بمنطقة اللسان برأس البر
دمياط معتز الشربينى

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر من صيانة شاملة لأعمدة الانارة والرخام واحجار البازلت المتضررة إثر موجة سوء الأحوال الجوية التى شهدتها المحافظة على مدار الايام القليلة الماضية، مما ترتب عليه ارتفاع أمواج البحر وغمر المياه بالمنطقة.

وكثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب جهودها منذ الإعلان عن غلق المنطقة الخميس الماضي، لإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة التى تعرضت للتلف جراء الأمطار الغزيرة ونشاط حركة الرياح، بالإضافة إلى صيانة الرخام واحجار البازلت، حيث يتم تنفيذ تلك الأعمال على قدم وساق تمهيدًا لإعادة فتح المنطقة أمام المواطنين مرة أخرى.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد اعلنت عن غلق منطقة اللسان بمدينة رأس البر اعتبارا من  الخميس الماضى وحتى اليوم  السبت ، لتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة والكهرباء والرخام والبازلت بالمنطقة بعد تعرض أجزاء منهم للتلف جراء موجة الطقس السيء التى تعرضت لها المحافظة منذ الثلاثاء الماضي وارتفاع منسوب أمواج البحر مما أدى إلى غمر المياه بمنطقة اللسان.

وأوضحت "المحافظ" أنه تم غلق المنطقة أمام المواطنين حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم مؤكدة أنه سيتم خلال هذه الفترة تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة وإصلاح أعمدة الإنارة وجميع الأجزاء بالمنطقة وإعادة فتحها مرة أخرى.

 

أعمال الصيانة بمنطقة اللسان برأس البر (1)
أعمال الصيانة بمنطقة اللسان برأس البر (1)

 

أعمال الصيانة بمنطقة اللسان برأس البر (2)
أعمال الصيانة بمنطقة اللسان برأس البر (2)

 

 


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