تفاصيل جديدة في قضية التصالح مع سليمان وراسخ.. سوديك تسدد 80%من اجمالى المبالغ و20% قيمة أراضي الساحل وبالم هيلز وأبو سلطان

كتب عادل السنهورى

كشف المستشار طاهر الخولى محامى المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ل"اليوم السابع" عن تفاصيل جديدة في قضية التصالح والتسوية التي تمت بين اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج برئاسة المستشار حمادة الصاوى النائب العام و كلا من محمد إبراهيم سليمان ومجدى راسخ في القضية المعروفة إعلاميا بقضية سوديك" مقابل مليار و315 مليون جنيه.

المستشار طاهر الخولى

قال المستشار طاهر الخولى ان قضية التصالح مع الدولة تمت بين ثلاثة أطراف وهى المهندس محمد إبراهيم سليمان ومجدى راسخ وشركة سوديك، موضحا ان 80% من اجمالى مبلغ التصالح قامت بسداده شركة سوديك الذى يراس مجلس ادارتها المتهم الثانى مجدى راسخ وحوالي 20% عبارة عن تقييم لعقارات واراض في الساحل الشمالي وأبو سلطان وبالم هيلز.



محمد إبراهيم سليمان

ووقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج برئاسة المستشار حمادة الصاوى النائب العام تعاقد للتسوية والتصالح مع المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدى حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه.



مجدى راسخ