تعرف على أهم تجارب القومى لبحوث المياه فى معالجة "الصرف الصحى"

كتبت أسماء نصار

ينفذ معهد بحوث صيانة القنوات المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه، تجربة بحثية لمعالجة مياه الصرف الصحى، للاستفادة من مياه الصرف الصحى الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز، تمهيدا للتنفيذ كتجربة فى إحدى القرى.

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن التجربة:

1- يمكن استخدام الوحدة الواحدة لخدمة (5000) نسمة بطاقة (1000) مكعب من مياه الصرف الصحى يومياً .2- تعتبر هذه الوحدات أحد التقنيات قليلة التكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحى.3- استخدام المعالجة البيولوجية يؤدى لخفض مراحل المعالجة من (6) مراحل الى (3) مراحل.4- تتميز الوحدة بصغر المساحة مقارنة بمحطات الصرف الصحي المركزية، وسهولة التشغيل وعدم الحاجة لعمالة مدربة لتشغيلها.5- يسمح بتطبيق تلك النماذج داخل الأحياء السكنية الجديدة والمناطق الريفية والقرى والعزب المحرومة من خدمة الصرف الصحي والمشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".6- فكرة المعالجة تعتمد على طريقة التهوية المباشرة الممتدة مع إمكانية إستخدام مواد أولية قليلة التكلفة في معالجة مياه الصرف الصحى.7- تتميز طريقة التهوية المباشرة الممتدة بإنخفاض تكاليف أعمال الصيانة أثناء التشغيل مقارنة بإستخدام مواد أخرى في المعالجة والتى تحتاج لأعمال صيانة بصفة دورية.8- يمكن الاستفادة من المياه الناتجة من عملية المعالجة في ري المساحات الخضراء والزراعات غير المأكولة .9- هذه الوحدات ستسهم فى تحسين نوعية المياه بالمجارى المائية حيث ستؤدى لمنع إلقاء مياه الصرف الصحي بالمصارف والترع .10- تتميز بالتخلص الآمن من الحمأة (المخلفات الصلبة) والاستفادة منها في انتاج الطاقة الحيوية من خلال إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، وهذا العائد الاقتصادي يمكن أن يغطي تكاليف تشغيل وصيانة الوحدة مع هامش ربح بسيط.