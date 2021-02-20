تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية.. 62.91 دولار لخام برنت

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط،62.91 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 1.02 دولار أو ما يوازي 1.6٪، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.24 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 1.28سنتا أو ما يوازي 2.1 % وذلك عند التسوية أمس الجمعة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير، قبل الطقس البارد، إذ تراجعت المخزونات 7.3 مليون برميل إلى 461.8 مليون برميل وهو أدنى مستوياتها منذ مارس .

ويتجه الاهتمام أيضا إلى زيادة وشيكة في إمدادات النفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن منتجي المجموعة سيخففون على الأرجح قيودا على الإمدادات بعد أبريل نظرا لتعافي الأسعار.