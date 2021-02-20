اليوم السابع
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تعافى وخروج 14 حالة فيروس كورونا من مستشفى قفط بقنا

السبت، 20 فبراير 2021 01:10 م
تعافى وخروج 14 حالة فيروس كورونا من مستشفى قفط بقنا تعافى مصابى كورونا
قنا صابر سعيد

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أعلن مستشفى قفط التعليمى بمحافظة قنا، تعافى وخروج 14 حالة كورونا اليوم السبت، بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام.

وأكد الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفى، أن خروج 14 حالة اليوم يرفع عدد حالات الشفاء إلى 122 حالة.
 
وأضاف دكتور محمد رمضان، أن المستشفى لن تتوانى لحظة عن تقديم الدعم الكامل للمرضي لتماثلهم للشفاء التام، تحت رعاية دكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، كما أشاد رمضان  بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبية بالمستشفى من أطباء وتمريض وكل العاملين بها. 
 
 

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