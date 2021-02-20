تشييع جثمان سائق دليفرى لقى مصرعه فى حادث تصادم بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

شيع أبناء مدينة المحلة بمحافظة الغربية، جنازة الشاب محمد صلاح عبده ويعمل سائق دليفري، والذي لقى مصرعه، متأثرا بإصابته فى حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية يقودها، بأحد شوارع مدينة المحلة

كان الشاب قد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى المحلة العام متأثرا بإصاباته، وتجمع المئات من أقارب وجيران الشاب داخل ساحة مستشفى المحلة العام، وأدوا صلاة الجنازة عليه ونقله لمقابر عائلته لدفنه بمثواه الأخير.

وتوفى صباح اليوم شاب فى العقد الثانى من العمر داخل العناية المركزة بمستشفى المحلة العام، متأثرا بإصابته بعد أن إصطدمت سيارة ملاكى تقودها فتاة بالدارجة النارية التى يستقلها بشارع شكرى القوتلى أول المحلة بمحافظة الغربية ، وتم نقله لمستشفى المحلة العام .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية ، إخطاراً من العميد أحمد الحوشى مأمور قسم أول المحلة ، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمدخل شارع شكرى القوتلي ، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ ، وتبين أثناء سير سائق دليفرى بدراجة نارية اصطدمت به سيارة ملاكى تقودها فتاة ، أدت إلى سقوطه على الأرض وإصابته بجروح متفرقة ، وتم نقله لمستشفى المحلة العام ووضعه بالعناية المركزة ، إلا أنه توفى متأثرا بجراحه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.