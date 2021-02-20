تسمم طالبة بالدقهلية وضعت سم فئران فى الطعام وتناولته اعتقادا منها أنه بهارات

الدقهلية - شريف الديب

أصيبت طالبة بمدينة المنصورة ، بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها سم فئران عن طريق الخطأ أثناء إعداد الطعام.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة العام القديم، إلى قسم أول المنصورة بوصول "منى محمد حسين فهمى" 15 سنة طالبة، مقيمة بشارع محمد فتحى بدائرة القسم مصابة بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها مادة سامة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والدها 46 سنة، أكد أن نجلته أثناء قيامها بإعداد الطعام قامت بوضع سم فئران عن طريق الخطأ، اعتقادا منها بأنه أحد أنواع التوابل، وقامت بتناول الطعام عقب ذلك مما إدى إلى إصابتها، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم تحرير المحضر رقم 174١ لسنة 2021 إدارى قسم أول المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.