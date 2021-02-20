اليوم السابع
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تسمم أسرة من 4 أشخاص عقب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج

السبت، 20 فبراير 2021 09:21 ص
تسمم أسرة من 4 أشخاص عقب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج سيارة اسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبلت مستشفى طهطا العام ربة منزل وأنجالها الثلاثة مصابين بحالة إعياء وآلام بالبطن، على إثر تناولهم طعاما منزليا فاسدا بدائرة قسم أول سوهاج، تم حجز المصابين الثلاثة داخل قسم الإستقبال وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .

تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج ، يفيد بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائى ، عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها الرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوصول كل من  " سلوي ا ك م " 40 سنة ، ربة منزل " وروجينا ر ع ه " 15 سنة طالبه ، " وريمون ر ع ه"  13 سنة طالب ، والطفله " أرينا ر ع ه " 4 سنوات  أنجال الأولي ويقيمون شارع المخبز الألي دائرة القسم مصابين " حالة إعياء وقيئ مستمر " إدعاء تناول طعام فاسد .

وبالإنتقال والفحص وسؤال الأولي قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم " لبن فاسد " بالمنزل ولم تتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.


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