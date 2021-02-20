تركى آل الشيخ ينشر صورة تجمعه بولى العهد الأمير محمد بن سلمان.. ويعلق: حفظك الله

عماد صفوت

كشف المستشار تركى أل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادى ألميريا، عن أحدث صورة تجمعه بولى عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وكتب تركى عبر حسابه الشخصى علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، "‏أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ م التي اعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي ..حفظك الله سيدي".

وكشفت الصورة، عن اعتزاز ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بالمستشار تركى ال الشيخ، خاصة بعد المجهود الذى بذله فى الفترة الأخيرة لإسعاد شعب المملكة العربية السعودية.

وفى سياق أخر، نفى المستشار تركى آل الشيخ، ، تفكيره فى الاستثمار الرياضى بمصر خلال الفترة الراهنة، وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "ما زلت أعيد وأكرر لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة في مصر من قريب أو بعيد ولم أمتلك أى شركة في هذا الخصوص.. لا نية لي بالاستثمار الرياضي في مصر الآن ولا مستقبلاً.. أرجو تحرى الدقة وعدم الالتفات للشائعات المغرضة.. تركي آل الشيخ إذا عمل شيئا يصرح فيه ولا يوجد لدي ما أخفيه.. تحياتي".