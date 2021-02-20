إيهاب محمد

تجرد الأمير هارى، اليوم، من أدواره الفخرية كراع لاتحاد الرجبى الإنجليزى، ودوري الرجبى، بعد التأكد من أنه هو وميجان ماركل، سيتنحيان عن منصبهما كأمراء عاملين، وذلك حسب ما نشرته صفحة الرجبى الإنجليزى، على حسابها بموقع "تويتر".

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل"، أخبر دوق ودوقة ساسكس، الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، أنهما لن يعودا إلى مهام الخطوط الأمامية ضمن أفراد العائلة الملكية البريطانية، وقال قصر باكنجهام، إن قرارهم يعني أنه من غير الممكن الاستمرار في المسؤوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة.

وفي غضون دقائق من الإعلان، أصدرت العديد من الهيئات الرياضية بياناتها الخاصة التي تؤكد أنها انفصلت عن دوق ساسكس، وكان من بينهم حساب "إنجلترا للرجبى"، الذي شكر الأمير هاري على "وقته والتزامه" باتحاد كرة الرجبي بصفته راعيًا ونائبًا للراعي.

وقال اتحاد الرجبى البريطانى، "الأمير هاري سيتنحى عن دوره كراع لـ RFU، نود أن نشكر الأمير هاري على وقته والتزامه تجاه RFU في منصبه كراع ونائب راعي، الاتحاد الروسي لكرة القدم يقدر بشكل كبير مساهمته في تعزيز ودعم اللعبة".

وهذا الشهر فقط، كان الدوق قد سجل مقطع فيديو لمنتخب إنجلترا للرجبي للاحتفال بالذكرى الـ 150 للمباراة الدولية الأولى ضد اسكتلندا، كما تولى دور الراعي لدوري الرجبي لكرة القدم منذ يوليو 2017، والتي انفصل عنها بعد ظهر اليوم بتغريدة.

وجاء في البيان: "تشكر رابطة كرة القدم الرجبي دوق ساسكس على وقته واهتمامه والتزامه في دعم دوري الرجبي على جميع المستويات في السنوات الأخيرة - من لعبة الأطفال إلى كأس التحدي وفرق إنجلترا و RLWC2021".

ولم يتضح بعد ما إذا كان هاري سيحتفظ برعايته لبرنامج اتحاد الرجبي لكرة القدم لجميع المدارس ومؤسسة اتحاد الرجبي لكرة القدم للإصابة، فيما قال متحدث باسم ساسكس، اليوم:" كما يتضح من عملهما خلال العام الماضي، لا يزال دوق ودوقة ساسكس ملتزمين بواجبهما وخدمتهما في المملكة المتحدة وحول العالم، وقد عرضا دعمهما المستمر للمنظمات التي يمثلون بغض النظر عن الدور الرسمي".