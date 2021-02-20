تجديد حبس عاطلين بتهمة ترويج المخدرات في الوايلى

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الوايلي، تجديد حبس عاطلين 15 يوما، كونا فيما بينهما تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم شرطة الوايلى مكانا لهما لمزاولة نشاطه طما، حيث تم ضبطهما وبحيازتهما 3 طرب حشيش وبندقية آلية، قبل ترويجها على عملائهم.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوي.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهم 3 طرب لمخدر الحشيش، بندقية آلية، 2 خزينة سلاح، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، مبالغ مالية، 3 هواتف محمولة فى كمين أعد خصيصاً لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.