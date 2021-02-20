تايوان تستنفر سلاحها الجوي بعد مناورات صينية في بحر الصين الجنوبي

(رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان إن سلاح الجو استنفر قواته اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن نفذت 12 طائرة مقاتلة وقاذفة صينية تدريبات بالقرب من جزر تسيطر عليها تايوان في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ونفذت بكين، التي تعتبر تايوان أرضا صينية، طلعات جوية متكررة في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تابعة للدفاع الجوي التايواني في الأشهر الأخيرة، معظمها بالقرب من جزر براتاس.

وبعد أن حلقت تسع طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية بالقرب من جزر براتاس أمس الجمعة، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها تعقبت 11 طائرة اليوم بالقرب من الجزر.

وأضافت الوزارة أن القوات البحرية الصينية شاركت أيضا لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقالت إن سلاح الجو وجه تحذيرا للطائرات الصينية للمغادرة ونشَر أنظمة صاروخية لمراقبة النشاط.