بدء نقل أهالى عقار كوم السقافة المائل إلى بشاير الخير.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

جهزت الأجهزة التنفيذية بحى غرب الإسكندرية، اليوم السبت، سيارات لنقل أهالى عقار كوم الشقافة المائل إلى مدينة بشاير الخير.

وقد التقي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمس، بأهالي العقار المائل المتضررين بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب، ليحمل لهم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير للـ8 أسر المتضررة.

وأوضح المحافظ، أنه بعد رفع شكوى الأهالي إلى الرئيس أعطى تعليماته فورا بالدعم الكامل للأهالي، وتوفير لهم وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير، مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية.

وأضاف أنه بدءا من غد سيتم نقل الأسر إلي شقق بشائر الخير، وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى الرئيس السيسى علي الاستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررة بالعقار المائل، لافتاً إلى أنه سبق وقد استجابة فخامة السيد الرئيس إلي السكان المتضررين بالإسكندرية وأمر لهم فورا بشقق بمدينة بشاير الخير.

وأكد أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها في كافة القطاعات لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياه كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب.