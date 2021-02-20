بايدن يعلن ولاية تكساس منطقة كوارث بسبب سوء المناخ

كتبت: نهال أبو السعود

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان ولاية تكساس "منطقة كوارث" حيث تكافح الولاية مع انقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسع ونقص المياه وسط ظروف الشتاء القارص ، حسبما أعلنت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية يوم السبت.

يوفر الإجراء تمويلًا فيدراليًا للأفراد في تكساس، ومنحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل والقروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، ويعتزم الرئيس زيارة تكساس في أقرب وقت الأسبوع المقبل لتقييم الاستجابة الفيدرالية للأزمة.

يعاني الملايين من سكان تكساس من انقطاع التيار الكهربائي ويعاني أكثر من نصف الولاية الآن من تعطل خدمة المياه مع تفعيل إشعارات الماء المغلي، وطلب من أكثر من 14 مليون شخص في الولاية غلي مياههم اعتبارًا من يوم الجمعة، حيث قد تكون أجزاء من إمدادات المياه ملوثة.

وافقت الحكومة الفيدرالية بالفعل على إعلانات الطوارئ لولاية تكساس والولايات الأخرى المتضررة من عاصفة الشتاء وأرسلت إمدادات مثل المولدات والبطانيات والمياه إلى تكساس الأسبوع الماضي.

قال مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس يوم الجمعة، إنه عاد إلى الظروف الطبيعية واستعاد الطاقة لملايين العملاء، لا يزال أكثر من 78000 عميل في تكساس يفتقرون إلى الطاقة حتى صباح يوم السبت ، وفقًا لأحدث البيانات.

توقع أليسون سيلفرشتاين، مستشار الطاقة المستقل والمستشار الاستراتيجي السابق للجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية، أن 20 مليونًا أو أكثر من تكساس يمكن إجبارهم على غلي الماء.