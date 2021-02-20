بايدن: تكساس تتجه لكارثة كبرى بسبب العاصفة.. ومساعدات فيدرالية أوسع للتعافى

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه مستعد لإعلان كارثة كبرى فى تكساس بعد عاصفة شتوية مميتة قطعت الكهرباء وعطلت إمدادات المياه للملايين فى أنحاء الولاية.

وقال بايدن إن الإعلان، الذي جاء بعد طلب من حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، سيفتح مساعدة فيدرالية أوسع لجهود التعافي الفوري والطويل الأجل، ومن المقرر إجراء زيارة رئاسية للولاية الأسبوع المقبل.

وقال بايدن، الذي فاز في انتخابات نوفمبر دون أن يفوز في تكساس، عن خططه: "كما قلت عندما ترشحت، سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين"، "إذا كان بإمكاني القيام بذلك دون تحميل الناس عبئًا ، فأنا أخطط للاستمرار في ذلك."

طلب بايدن من فريقه الإسراع في طلب تكساس لإعلان الكارثة، مما يمهد الطريق لمزيد من الموارد الفيدرالية، حسبما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، للصحفيين.

وقال البيت الأبيض في وقت لاحق في بيان، إن بايدن اتصل بالمسئول بالنيابة في وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (فيما)، بوب فينتون، لإعلامه بأنه سيوافق على الإجراء بمجرد أن تقدم الوكالة طلبًا رسميًا.

وقال مسئول في الإدارة إن البيت الأبيض كان على اتصال برؤساء بلديات في مدن تكساس ، بما في ذلك هيوستن وأوستن ، ومسؤولون في دالاس ومقاطعات أخرى، للتأكد من أنهم متصلون بفيما ولديهم إمكانية الوصول إلى موارد الحكومة الفيدرالية.

عندما بدأ الطقس البارد في الانحسار في تكساس، تمت استعادة الكهرباء في جميع أنحاء الولاية، لكن ملايين الأشخاص ظلوا بدون مياه شرب آمنة في جميع أنحاء جنوب الولايات المتحدة حيث تكافح المنطقة للتعافي من أسبوع قاسى من طقس الشتاء.

وظل حوالي 370 ألف منزل بدون كهرباء في ولايات تكساس ولويزيانا وميسيسيبي الجمعة، مع تحذيرات من استخدام المياه، حيث دمرت درجات حرارة منخفضة قياسية الأنابيب والبنية التحتية في جميع أنحاء جنوب الولايات المتحدة.