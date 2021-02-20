الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و101 وفاة بفيروس كورونا

كتب: أحمد علوى

سجلت الهند 13 ألفا و993 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و977 ألفا و387 شخصا.

كشف تقرير لصحيفة timesofindia وصول سلالة كورونا البرازيلية والجنوب افريقية إلى الهند، بعد ثبوت إصابة 4 أشخاص على الأقل بالمتغير B.1.351 للفيروس، وثبت أن أحدهم إيجابي مع البديل البرازيلي B.1.1.28.1

ووفقا للتقرير، في حين أن الطفرات مع أي فيروس ليست غير شائعة، فإن الاتجاه الأخير للأرقام المزعجة هو ما يجعلها مخيفة للغاية، أظهر تحليل الحالات على مستوى العالم أن الطفرات الأحدث معدية وقد تؤدي إلى أعراض أكثر مما كنا نعرفه سابقًا.