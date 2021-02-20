النيابة تعاين موقع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالسويس.. صور

السويس- سيد نون

باشرت النيابة العامة في السويس التحقيق في حادث تصادم أتوبيس بشاحنة في طريق محور 30 يونيو، طالبت النيابة بسرعة ضبط وإحضار سائق الشاحنة، وصرحت بدفن جثامين 9 متوفين وتسليمهم لأسرهم.

وكان المستشار أيمن قطب رئيس نيابة فيصل والجناين شكل فريق للتحقيق في الحادث ضم محمد سليم ومحمد سمير وكيلي النائب، وانتقل فريق النيابة لموقع الحادث لمعاينة الأتوبيس والسيارة والوقوف على كيفية وقوعه.

وأفادت المعاينة بأن سيارة نقل ومقطورة محملة بمواد محجريه كانت متوقفة يسار طريق محور 30 يونيو المتفرع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي– القاهرة، بسبب عطل في آلة الجر الخلفي، وأشعل السائق النار في إطار سيارة على مسافة خلف الشاحنة لتنبيه قائدي السيارات، إلا أن ذلك سائق الأتوبيس اصطدم به من الخلف بقوة.

ونتيجة للسرعة وقوة الاصطدام تهشم الجانب الأيسر من الاتوبيس، وتطايرت المقاعد الخلفية ومتعلقات الركاب مسافة تجاوزت 50 متر من موقع الاصطدام وتحولت جثامين 6 ركاب كانوا جالسين في المقاعد اليمني إلى أشلاء.

وجرى الاستعانة برجال الدفاع المدني الذين استخدموا قواطع ومقاسات كبيرة إزالة أجزاء من هيكل الاتوبيس، ليتنسى إخراج جثامين المتوفين وأشلاء بعضهم.





اثار-الحادث







الاتوبيس







الاتوبيس-والسيارة-النقل







الحادث (2)



