اليوم السابع
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النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة النصب على سيدة ببيع كليتها بالدقهلية

السبت، 20 فبراير 2021 12:30 م
النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة النصب على سيدة ببيع كليتها بالدقهلية مديرية أمن الدقهلية - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أكدت ريهام صلاح الدين، صاحبة واقعة بيع كليتها، والنصب عليها من قبل سماسرة، استغلوا ظروفها المادية المتعثرة، أنها وقعت الكشف الطبى بالطب الشرعى بالمنصورة لإثبات عملية التبرع بالكلية، وجارى إجراء عمل أشعة، وذلك بعد أن تم استدعائى والتحقيق معى فى الواقعة.

وبدأت نيابة السنبلاوين برئاسة المستشار مجدى أشرف مدير النيابة، بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بالتحقيق فى واقعة قيام سيدة ببيع كليتها لأحد الأشخاص فى القاهرة وقيامهم بالنصب عليها.

وأكدت التحريات، قيام مجموعة من السماسرة باستغلالها لاحتياجها للمال وعرض كليتها للبيع، وتواصلوا معها وقاموا بالاتفاق على بيع كليتها بمبلغ 100 الف جنيه، وتم عمل عدد من التحاليل والأشعات لها بعدد من المراكز بالقاهرة، حتى تم الاتفاق على إجراء العملية بأحد المستشفيات بالتجمع الخامس، وقاموا بالهروب عقب ذلك وقاموا بدفع 28 ألف جنيه وقاموا بتهديدها عقب ذلك ثم اختفوا.

واستمع مدير نيابة السنبلاوين إلى أقوال ريهام 40 سنة ، ومقيم قرية ديو الوسطى التابعة لمركز السنبلاوين، وتفاصيل الحادث، كما استمعت إلى زوج السيدة وعن بعض التفاصيل فى الواقعة، وأسماء الأشخاص المتواصلين معهم، وأرقام التليفونات الخاصة بالمتهمين، واسم صاحب التبرع الذى تم زراعة الكلى له، وجارى التحقيق فى الواقعة.

 

 


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