الموافقة على بدء الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط

دمياط معتز الشربينى

صدق المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت على بدء الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط، وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالشكر والعرفان للدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال بحيرى عميد الكلية السابق، والدكتور أحمد الحربى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث على الجهد المبذول من أجل إعداد اللائحة.

كما تقدم بالتهنئة الدكتور غادة الصياد القائم بأعمال عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين بالكلية التى تنتظر منها الجامعة والمجتمع الكثير فى ظل التوجه نحو التحول الرقمى.

وكانت جامعة دمياط قد أكدت على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير في جميع الكليات استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي والنصف الثاني، وتوفير غرفة عزل بالكليات وتجهيزها والامكانيات اللازمة والاهتمام بنشر الوعي البيئي والصحي بين الطلاب.

وتم توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة دمياط ومديرية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات بكليات الجامعة في مجال اللغة العربية وعلم الاجتماع والإعلام وكليه الآداب وكذلك برنامج الإرشاد النفسي بكلية التربية وذلك بحضور 50 متدربا تابعين لمديرية الأوقاف.